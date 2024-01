Tego artystę uwielbiają na Spotify. W maju zagra na Kortowiadzie

Kortowiada 2024. Kizo zagra w Olsztynie

Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni czy PRO8L3M - to tylko niektóre z gwiazd Kortowiady 2024, która odbędzie się w dniach 22-25 maja w Olsztynie. Hasło 63. edycji juwenaliów UWM to "future is coming". We wtorek (16 stycznia) organizatorzy imprezy ogłosili, że do listy gwiazd Kortowiady 2024 dołącza Kizo. To raper i autor tekstów, jeden z najpopularniejszych muzyków młodego pokolenia, o czym świadczą wyróżnienia w postaci złotych, platynowych i diamentowych płyt. Jego najnowszy krążek, „Patocelebryta”, znalazł się na szczycie list sprzedażowych i pokrył podwójną platyną, a pochodzący z płyty singiel „TAXI” ogłoszono najczęściej odtwarzanym utworem na Spotify w 2023 r.

Nazwisko kolejnej gwiazdy tegorocznych juwenaliów UWM poznamy 30 stycznia. Wiemy już, że oprócz wyżej wymienionych gwiazd, podczas Kortowiady 2024 usłyszymy również:

Karnety na wydarzenie są nadal dostępne na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady 2024.