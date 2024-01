Ranking Perspektywy 2024. Najlepsze licea na Warmii i Mazurach [Lista]

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty szósty. W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). Według Rankingu Perspektywy 2024 najlepszym liceum w Polsce po raz trzeci z rzędu zostało XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Podium uzupełniają dwie inne szkoły ze stolicy: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej i 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO. Jak wypadły licea z Warmii i Mazur? Poniżej wojewódzki ranking dziesięciu najlepszych szkół.

Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie (45 miejsce w Polsce)

II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie (132)

II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu (238)

I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (277)

I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku (322)

IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie (356)

Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio w Ostródzie (432)

II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Ełku (435)

Publiczne LO Zakonu Pijarów w Elblągu (477)

I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie (483)

Ranking Perspektywy 2024. Najlepsze technika na Warmii i Mazurach [Lista]

Ranking Perspektywy 2024 to także najlepsze technika w Polsce. Numerem jeden jest Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (woj. łódzkie). Kolejne miejsca na podium to Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego w Warszawie oraz Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie. Co z warmińsko-mazurskimi szkołami? Najlepsza dziesiątka z woj. warmińsko-mazurskiego poniżej:

Technikum nr 8 w Olsztynie (52 miejsce w Polsce)

Technikum nr 7 w Olsztynie (90)

Technikum (ZS) w Biskupcu (116)

Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego (187)

Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) w Iławie (197)

Technikum im. Flagi Polski (ZSEiO) w Elblągu (223)

Technikum (ZSM) w Elblągu (279)

Technikum im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Dobrocinie (390)

Technikum nr 3 (ZSZ) w Giżycku (422)

Technikum (ZSL im. UE) w Rucianem-Nidzie (433)