Szpital pęka w szwach. Chorują najmłodsze dzieci. "Mamy zapełnione oddziały"

Wirus RSV. Szpital w Olsztynie pęka w szwach

Dyrektor szpitala dziecięcego w Olsztynie Krystyna Piskorz-Ogórek poinformowała PAP, że w ostatnim czasie na oddziały trafia bardzo wiele dzieci z infekcjami górnych dróg oddechowych. – Mamy zapełnione oddziały, poprosiliśmy NFZ o zgodę na to, by na jednym z oddziałów przeznaczonym dla noworodków hospitalizować nieco starsze dzieci – powiedziała Piskorz-Ogórek i dodała, że szczególnie dużo hospitalizowanych jest dzieci do roku życia.

Rzecznik prasowa tego szpitala Agnieszka Deoniziak powiedziała PAP, że lekarze potwierdzają wiele zakażeń wirusem RSV. – Obecnie na OIOM-ie przebywa zakażony RSV noworodek w stanie zagrożenia życia – podała Deoniziak i przyznała, że wszystkie oddziały są przepełnione, a zdarza się, że do Olsztyna trafiają dzieci z innych regionów. – Przebieg choroby jest bardzo indywidualny, niektóre przypadki mają bardzo gwałtowny przebieg, inne dzieci przechodzą zakażenie nieco łagodniej – podała Deoniziak. Zmniejszoną liczbę dzieci notują w regionie żłobki i przedszkola, w niektórych grupach nie ma np. połowy dzieci.

Wirus RSV przenoszony jest drogą kropelkową. Do zakażenia dochodzi, gdy dziecko kicha, kaszle czy bierze do buzi zabawkę, którą wcześniej w podobny sposób bawiło się chore dziecko. – Dlatego bardzo ważne, aby nie posyłać do placówek chorych dzieci – podkreśliła w rozmowie z PAP Agnieszka Wabik, wicedyrektor warmińsko-mazurskiego sanepidu.

COVID-19. Jaka statystyka zachorowań na Warmii i Mazurach?

Chorują, zwłaszcza na COVID-19, również dorośli. Warmińsko-mazurski sanepid dane o liczbie pozytywnych testów zbiera co dwa tygodnie. Ostatnie dane pochodzą z końca grudnia. Agnieszka Wabik powiedziała PAP, że w grudniu zanotowano 2668 zakażeń COVID-19 i jest to ponad pięć razy więcej niż w grudniu 2022 r. (wówczas przez cały grudzień zanotowano 509 chorych). – Chyba zapomnieliśmy o zasadach obowiązujących w pandemii, a warto je stosować. Wszystkie osoby chore powinny się same izolować, warto pamiętać o częstym myciu rąk, unikaniu dużych skupisk ludzi i o testowaniu się – wymieniła Wabik.