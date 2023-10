Wiemy, kiedy odbędzie się Kortowiada 2024. Wkrótce poznamy pierwszą gwiazdę

Co się stało?

Kortowiada 2024 odbędzie się w dniach 22-25 maja. Scena Główna, jak w poprzednich latach, zlokalizowana będzie na Plaży Kortowskiej, która w tym czasie zamieni się w festiwalowe miasteczko. Zaplanowano występ kilkunastu znanych polskich artystów. Organizatorzy zapewniają także, że oprócz koncertów, uczestnicy olsztyńskich juwenaliów mogą liczyć na znane z poprzednich lat i lubiane wydarzenia towarzyszące, jak np. Silent Party czy Kino Plenerowe. Podczas Kortowiady nie może zabraknąć również Parady Wydziałów oraz innych wydarzenia kulturalne, sportowe oraz rozrywkowe.

Hasłem Kortowiady 2024 jest „Future is coming”, a więc cała uwaga organizatorów, a później także uczestników, skupiać się będzie na przyszłości. W najbliższym czasie ujawniony zostanie także pierwszy artysta, który wystąpi w maju 2024 roku podczas Kortowiady. Z kolei we wtorek (3 października) o godz. 12 ruszyła przedsprzedaż karnetów na juwenalia UWM. Bilety są dostępne wyłącznie przez platformę Going. oraz Empik Bilety. Zainteresowani znajdą je na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, pod adresem www.bilety.kortowiada.pl