Kortowiada 2024. Znamy pierwszą gwiazdę. Wielki powrót po pięciu latach

Na początku października organizatorzy Kortowiady podzielili się najważniejszymi informacjami na temat nadchodzącej 63. edycji olsztyńskich juwenaliów. Kortowiada 2024 odbędzie się w dniach 22-25 maja, a jej motywem przewodnim będzie przyszłość. Zgodnie z obietnicą we wtorek (10 października) ogłoszono pierwszego artystę. Gwiazdą Kortowiady 20224 będzie zespół Wilki.

Zespół Wilki debiutował nieco ponad 30 lat temu i stworzył wiele hitów, które cieszą się popularnością do dziś. "Baśka", "Urke" czy „Son of the blue sky” zna wielu polskich słuchaczy. Zespół ma koncie 8 albumów studyjnych, a ostatni z nich, „Wszyscy marzą o miłości”, wydano we wrześniu 2022 roku. Na Kortowiadę Wilki wracają po pięciu latach przerwy.

Ponadto organizatorzy imprezy informują, że 10 października o północy trafiła do sprzedaży pierwsza pula karnetów. Można je znaleźć pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl i nabyć poprzez Going. lub Empik Bilety. Większość karnetów z przedsprzedaży została wykupiona w kilka godzin po ogłoszeniu pierwszych informacji na temat Kortowiady 2024.

Dla wszystkich tych, którzy czekają na kolejne gwiazdy Kortowiady 2024 mamy informację. Kolejne nazwiska pojawiać się będą co dwa tygodnie, we wtorek o godz. 12. W poniższej galerii zdjęcia z ubiegłorocznej Kortowiady.