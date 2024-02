Kortowiada 2024. Nocny Kochanek dołącza do gwiazd

Kortowiada 2024 odbędzie się w dniach 22-25 maja. Motywem przewodnim imprezy jest hasło „Future is coming!”. We wtorek (13 lutego) organizatorzy olsztyńskich juwenaliów ogłosili dziesiątą gwiazdę. Na Plaży Kortowskiej zagra Nocny Kochanek! To zespół, który łączy muzycznie klasyczny heavy metal z humorystycznymi tekstami. Powstał w 2012 roku jako chwilowy eksperyment – alter ego zespołu Night Mistress. Nowy projekt rozbawił i przyciągnął publiczność. We wrześniu 2022 roku, czyli po 10 latach od momentu powstania zespołu, miała miejsce premiera czwartego albumu zespołu – „O Jeden Most Za Daleko”.

Kortowiada 2024. Kto zagra w Olsztynie?

Wiemy, kto jeszcze wystąpi podczas Kortowiady 2024. Są to:

Do kupienia trzecia pula karnetów

W sprzedaży jest już III pula karnetów. Sprzedaż II puli miała wprawdzie skończyć się dopiero 27 lutego, jednak, jak informowali organizatorzy, ilość karnetów w jej ramach była ograniczona. Duże zainteresowanie imprezą sprawiło, że II pula została wyprzedana przed czasem, zatem wcześniej do sprzedaży trafiła III pula. Karnety nieustannie można nabyć na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady – www.bilety.kortowiada.pl.