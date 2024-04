Wybory samorządowe 2024. Znamy oficjalne wyniki wyborów do warmińsko-mazurskiego Sejmiku

Kortowiada 2024. Rosalie wśród gwiazd święta studentów w Olsztynie

Kortowiada 2024 odbędzie się w dniach 22-25 maja. We wtorek (9 kwietnia) organizatorzy juwenaliów UWM ogłosili kolejną gwiazdę imprezy. To Rosalie, która po raz pierwszy wystąpi na Kortowiadzie! To artystka, kompozytorka oraz autorka tekstów i producentka, tworząca w nurcie r’n’b. Ma na koncie kilka albumów, w tym debiutancki „Enuff” z 2016 roku oraz „IDeal” z 2020 roku, który wyróżniono Fryderykiem w kategorii Najlepszy Album Roku Soul, R’n’b, Gospel. Jej ostatni album „Motherlode”, powstał w 2023 r.

Kortowiada 2024. Lista artystów

Znamy już czternastu artystów, którzy wystąpią podczas Kortowiady 2024 w Olsztynie. Są to:

Kortowiada to nie tylko koncerty

Jeszcze przed Kortowiadą organizatorzy zapraszają do muzycznej rywalizacji. Już w najbliższy czwartek (11 kwietnia) ruszają przesłuchania do Ajdola! Zaplanowano je na trzy terminy: 11, 18 oraz 25 kwietnia. Udział w konkursie może wziąć każdy pełnoletni wokalista, który zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.

Co jeszcze wiemy o atrakcjach Kortowiady 2024? Tradycyjny Bój Wydziałów odbędzie się w czwartek (23 maja) w nowej lokalizacji, czyli na boisku przy starej pętli. Pojawiło się również kolejne zupełnie nowe wydarzenie, czyli Wielkie Kortowskie Wesele, które zaplanowano na wtorek (21 maja), czyli w przeddzień Kortowiady.

Na stronie internetowej www.bilety.kortowiada.pl nadal można nabyć karnety umożliwiające uczestnictwo w koncertach. Jeszcze są to karnety z III puli, jednak warto pamiętać, że są dostępne do wyczerpania puli, najpóźniej do 2 maja. Od 3 maja natomiast w sprzedaży będzie IV pula biletów, obejmująca zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe.

