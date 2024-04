Wybory samorządowe 2024. PKW podała dane o frekwencji w woj. warmińsko-mazurskim do godz. 12:00

Oficjalne wyniki wyborów w Olsztynie. Kto wygrał wybory w Olsztynie? Wyniki PKW NA ŻYWO:

Aktualizacja, godz. 01:38

Dane z 104 na 104 (100,00%) obwodów głosowania w ponownym głosowaniu

53,45% - Robert Szewczyk

46,55% - Czesław Małkowski

Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Olsztynie. Kto prezydentem Olsztyna?

7 kwietnia w Olsztynie odbyła się pierwsza tura wyborów na prezydenta miasta. Po przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą wszystkich głosów ze 104 obwodów głosowania w Olsztynie, okazało się, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie druga tura. Olsztynianie raz jeszcze poszli do urn 21 kwietnia. Jeszcze przed pierwszą turą wyborów wiadomo było, że w stolicy Warmii i Mazur dojdzie do zmiany prezydenta. O kolejną kadencję nie ubiegał się Piotr Grzymowicz, rządzący miastem w latach 2009-2024.

W drugiej turze o urząd prezydenta Olsztyna walczyli obecny przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk oraz prezydent miasta w latach 2001-2008 Czesław Małkowski. Dla przypomnienia, prezentujemy poniżej wyniki ze 100 proc. obwodów głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Olsztynie.

Olsztyn. Wyniki wyborów 2024 [pierwsza tura]

Robert Szewczyk (KKW Koalicja Obywatelska) 32,81 proc. głosów (20650)

Czesław Małkowski (KKW Czesława Jerzego Małkowskiego) 21,16 proc. głosów (13315)

Grzegorz Smoliński (KW Prawo i Sprawiedliwość) 15,5 proc. głosów (9753)

Marcin Możdżonek (KWW M.Możdżonka - Lepszy Olsztyn) 13,51 proc. głosów (8502)

Mirosław Arczak (KWW Wspólny Olsztyn) 9,67 proc. głosów (6088)

Monika Rogińska-Stanulewicz (KWW Trzecia Droga Olsztyn) 3,71 proc. głosów (2336)

Bartosz Grucela (KKW Lewica) 3,63 proc. (2286)

Kto został prezydentem Olsztyna? Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024

Po godz. 1:30 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o oficjalnych wynikach II tury wyborów samorządowych 2024 w Olsztynie. Prezydentem miasta został wybrany Robert Szewczyk z Koalicji Obywatelskiej, który zdobył 27 552 głosów (53,45%). Jego kontrkandydat - Czesław Małkowski zdobył 23 997 głosów (46,55%).