Policjant poświęcił swój bark, by ratować życie. Mężczyzna zdecydował się na desperacki krok

Policjant ruszył za zdesperowanym mężczyzną

W czwartek (15 grudnia) w godzinach popołudniowych policjanci interweniowali w jednym z mieszkań, gdzie 21-letni mężczyzna miał się awanturować. - Gdy tylko zgłaszający wpuścił do mieszkania funkcjonariuszy, sierż. szt. Rafał Kossakowski bardzo szybko ocenił sytuację i zauważył młodego mężczyznę, który siedział w pokoju na łóżku - mówi mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Interwencja miała miejsce w mieszkaniu na drugim piętrze. Mężczyzna, gdy tylko zobaczył wchodzących do mieszkania policjantów, wstał, ruszył do i wszedł na parapet. Policjant natychmiast do niego pobiegł i w ostatniej chwili, złapał za nogi. Następnie razem z sierż. Arturem Olechnowiczem wciągnęli mężczyznę do mieszkania. Policjant swoją interwencję okupił urazem barku. Młody, niepełnosprawny mężczyzna, nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego próbował wyskoczyć przez okno. Szybka i zdecydowana reakcja policjanta być może uratowała życie młodemu mężczyźnie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

