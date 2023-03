Prognoza pogody na weekend. Śnieg i silny wiatr w warmińsko-mazurskim

Jak informuje IMGW, w weekend Polska nadal będzie się znajdować pod wpływem niżu, przemieszczającego się znad Polski centralnej nad Litwę i dalej na północny wschód Europy. - Spodziewamy się silnego wiatru do 80 km/h na nizinach i do 120 km/h w górach - informuje IMGW. Spadnie też śnieg, nawet do 15 cm. Uwaga, kierowcy! Warunki na drogach będą utrudnione z powodu opadów marznących i gołoledzi. Poniżej szczegóły prognozy pogody na weekend dla Warmii i Mazur.

Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody na weekend [Sobota, 11 marca]

W sobotę (11 marca) - według IMGW - "Polska będzie w niżu z układem frontów atmosferycznych". - Ośrodek tego niżu przemieści się znad Pomorza nad Litwę. Po południu, od zachodu, zacznie się rozbudowywać słaby klin wyżowy. Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Spadek, a po południu wzrost ciśnienia - czytamy w prognozie. Na Warmii i Mazurach dzień pochmurny, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Duża różnica w temperaturze. Na termometrach od 0°C na północy do 7°C na południu regionu. - Wiatr początkowo słaby, zmienny, później od zachodu wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 65 km/h, a w rejonie Zalewu Wiślanego do 70 km/h, północno-zachodni - prognozuje IMGW.

Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody na weekend [Niedziela, 12 marca]

W niedzielę (12 marca) - jak prognozuje IMGW - "Polska początkowo będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, stopniowo od południa nad kraj sięgnie klin wyżu znad Bałkanów". - Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. Wzrost ciśnienia. Na Warmii i Mazurach niedziela będzie pochmurnym i brzydkim dniem. Wciąż sporo opadów, w tym śniegu. Zimno, termometry pokażą temperaturą w okolicach 0°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, przejściowo w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni, może lokalnie powodować zawieje śnieżne - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

W weekend spodziewamy się silnego wiatru do 80 km/h na nizinach i do 120 km/h w górach. W wielu miejscach spadnie też więcej śniegu, do 15 cm na niżu. Warunki na drogach będą trudne, w centrum i na północy kraju wystąpią opady marznące, gołoledź. https://t.co/26n4NFBckG#IMGW pic.twitter.com/Wo25qG0uuq— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 10, 2023

