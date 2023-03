Pługi i piaskarki nie dają rady. Śnieg i błoto na drogach Warmii i Mazur

Co za bezmyślność!

Remont mostu kolejowego przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie. Czy wpłynie to na ruch pociągów?

Atak zimy w warmińsko-mazurskim. Śnieg i błoto nawet na drogach krajowych. "Opady są intensywne"

Dyżurni służb drogowych poinformowali PAP, że w piątek (10 marca) rano na drogach krajowych pracuje 51 jednostek sprzętu do odśnieżania i posypywania dróg, na drogach wojewódzkich - 30 jednostek. Wszystkie drogi są przejezdne, ale ponieważ cały czas pada nawet odśnieżone odcinki miejscami mogą być śliskie. Śnieg sypie w całym regionie - opady przemieszczają się od zachodu na wschód. Pada m.in. w Olsztynie, Elblągu, Nidzicy czy Kętrzynie. Na Warmii i mazurach temperatura spadła poniżej zera, w Nidzicy czy Giżycku odnotowano minus 3 st. C. Zamarzły mokre chodniki i osiedlowe drogi - one także są śliskie. Dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA Monika Braham powiedziała PAP, że kierowcy na wszystkich trasach muszą się liczyć z trudnymi warunkami. "Opady są bardzo intensywne" - podkreśliła.

Niestety, w związku z trudnymi warunkami na drogach dochodzi też do kolizji i wypadków. W piątek (10 marca) rano na trasie Nikielkowo-Łęgajny 73-letni kierowca peugeota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Olsztynie, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Punkt informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie poinformował, że we wsi Kocioł Duży na DK 58 na odcinku Pisz-Szczuczyn doszło do zderzenia czterech pojazdów: dwóch osobowych, ciężarowego i dostawczego. Na razie nie ma informacji, by w tym zdarzeniu ktoś został ranny ale droga jest zupełnie zablokowana.

Uwaga na trudne warunki na drogach! Dziś rano doszło do zdarzenia na trasie Nikielkowo-Łęgajny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73-letni kierujący peugeotem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. pic.twitter.com/dBmBqIxtC4— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) March 10, 2023

Warunki nie są idealne, ale od rana Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie rzucił na front wszystkie siły, by boisko było przygotowane najlepiej jak się da. Grzanie murawy działa 🔥 sprzęt pracuje 👷‍♂️💪🤝 pic.twitter.com/nNUVxdy8i5— Stomil Olsztyn (@StomilOlsztynSA) March 10, 2023

Warmińsko-mazurskie. Alert meteo IMGW przed gołoledzią

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia (tzw. żółty alert meteo) przed "słabymi opadami marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź" w woj. warmińsko-mazurskim. Uwaga, kierowcy! Warunki jazdy na drogach regionu mogą być utrudnione. Utrudnienia w postaci marznących opadów wystąpią w piątek (10 marca). Prawdopodobieństwo zagrożenia wynosi 85 proc. Alerty meteo IMGW dotyczą południowej części województwa. Chodzi o powiaty:

działdowski,

nidzicki,

szczycieński,

piski,

ełcki

Rozszerzony został obszar objęty ostrzeżeniem przed opadami marznącymi⚠Uwaga❗ Będzie ślisko⛸W nocy prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.#IMGW pic.twitter.com/qfDJWzQgNI— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 9, 2023

Sonda Czekasz jeszcze na śnieg, czy chcesz już wiosnę? Chcę śnieeeguuu! Niech przyjdzie już wiosna Wszystko i jedno