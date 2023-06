Schował się przed starszym bratem w pokoju. Ten wszedł razem z drzwiami

Płetwonurkowie znaleźli ciało na jeziorze Skarlińskim. Czy to poszukiwany od tygodni wędkarz?

Rodzinna awantura na Mazurach

W sobotę (17 czerwca) rano węgorzewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednej z rodzin na terenie gminy Budry. Interweniujący policjanci ustalili, że starszy brat wszczął awanturę domową, ponieważ młodszy nie chciał go wpuścić do pokoju. - W przypływie złości do pomieszczenia wszedł razem z drzwiami, które znajdowały się na jego drodze - mówi st. asp. Agnieszka Filipska z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Kiedy już starszy brat pokonał przeszkodę, zaczął bić młodszego po twarzy. Pijany 55-latek na widok mundurowych nie chciał się uspokoić, więc policjanci, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo 51-latkowi, zatrzymali agresora w policyjnej celi. Interweniujący funkcjonariusze objęli rodzinę procedurą Niebieska Karty.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

