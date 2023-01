Stary rok pożegnał z nożem w klatce piersiowej! 57-latka odpowie przed sądem

Iława. W Sylwestra zraniła nożem partnera

W sylwestra do Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszedł mężczyzna. Powiedział, że jego partnerka ugodziła go nożem w klatkę piersiową. - Do jednostki natychmiast został wezwany zespół karetki pogotowia, który przetransportował mężczyznę do szpitala - mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Funkcjonariusze pojechali do domu mężczyzny, gdzie zatrzymali jego partnerkę i osadzili w policyjnej celi. Mundurowi zebrali i zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzut mieszkance Iławy. Prokurator na wniosek funkcjonariuszy zastosował wobec 57-latki policyjny dozór. Kobieta będzie musiała w ramach zastosowanego środka zapobiegawczego dwa razy w tygodniu stawiać się w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, a także musi opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie oraz nie może wyjechać z kraju.

