Tragedia na Mazurach. Śmiertelny wypadek z udziałem małżeństwa z Niemiec

Do tragedii doszło we wtorek (4 lipca) kilka minut po godzinie 12. Wypadek miał miejsce na terenie gminy Miłki, na trasie Rydzewo - Jagodne Wielkie. Policjanci ustalili wstępnie, że kierowca osobowej skody, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa wiozącej drewno ciężarówki. Doszło do zderzenia, które było tak silne, że ze skody niewiele zostało.

Niestety, w wypadku zginęła 66-letnia pasażerka skody. Nie udało się uratować życia kobiety, pomimo udzielanej pomocy. 66-latka jechała razem ze swoim mężem. To obywatele Niemiec. Kierowca skody i kierowca samochodu ciężarowego zostali przewiezieni do szpitala.

