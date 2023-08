Woda pomaga podczas upałów. Co warto o niej wiedzieć?

Od kilku dni Polacy zmagają się z falą upałów. Jednym z najlepszych sposobów na przetrwanie tego trudnego czasu jest picie wody. Ile wody należy pić podczas upałów? - Przyjmuje się, że to 35 ml na kilogram masy ciała, a w upały jeszcze trzeba do tego dodać 1 litr - radzi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Prognozy pogody nie są optymistyczne - wysokie temperatury zostaną z nami przynajmniej przez kilka dni. Wiemy już, że woda może być jednym ze sposobów na przetrwanie tego trudnego okresu. A co powinniśmy wiedzieć o wodzie? Szczegóły poniżej.

Nasz reporter porozmawiał o tym z inspektorem sanepidu. - Bezpieczna jest woda gazowana, ponieważ nie zawiera bakterii i grzybów, bo dwutlenek węgla ją dezynfekuje - mówi nam ekspert i zwraca uwagę, aby sprawdzać, co dzieje się z wodą, którą kupujemy w sklepach. - Uważajmy, czy woda w sklepie nie stała na słońcu i nie jest ciepła - to jedna z kilku ważnych porad, jakie zebrał nasz reporter.

Woda w sklepie stoi na słońcu? Powinieneś zawiadomić sanepid

W rozmowie z "Super Expressem" inspektor sanepidu zwraca uwagę na butelkowaną wodę. - Ważne jest to, aby woda butelkowana kupiona w sklepie była przechowywana w warunkach chłodniczych, nie można dopuścić do jej przegrzania. Zwracajmy uwagę jaką kupujemy wodę, gdzie ona była eksponowana - radzi ekspert i podpowiada, jakiej wody nie kupować. - Jeżeli stoi [woda - red.] np. w oknie sklepu, przy lodówce od strony wydmuchu ciepłego powietrza, na słońcu, jest ciepła, to takiej wody nie kupujmy. Sanepid kontroluje takie placówki i na to zwraca szczególną uwagę. Jednak nie ma nas wszędzie - przyznaje pracownik sanepidu.

W takich sytuacjach możemy zwrócić uwagę personelowi sklepu albo też zawiadomić o tym fakcie jednostkę sanepidu. - Jeżeli przyjmiemy, że w wodzie znajduje się jedna jednostka tworząca kolonie bakterii chorobotwórczej to jeśli woda będzie nieodpowiednio przechowywana, np. w oknie na słońcu to bakterie rozmnożą się i woda może stać się zagrożeniem dla zdrowia - mówi nam ekspert i dodaje, że istotne są warunki zakupu wody i jej przechowywania przez nas.

Otwarta butelka wody. Do kiedy należy ją wypić?

Ile mamy czasu na wypicie wody po otwarciu butelki? - Producenci zalecają jej spożycie w ciągu 24-48 godzin i taką wodę należy przechowywać w lodówce. Jednak gdy spożywamy wodę prosto z butelki, ten czas skraca się nawet do kilku godzin podczas upałów - mówi nam inspektor z sanepidu. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż z wielu nas otwiera butelkę wody i zostawia ją w upale na wiele godzin.

Na koniec pytamy - jaka woda jest najlepsza do picia? - Lepiej wybierać wodę nasyconą CO2, bo dwutlenek węgla ma działanie bakteriobójcze. Jeżeli ktoś nie może spożywać takiej wody z przyczyn zdrowotnych, wcześniej można ją odgazować - radzi ekspert.

