W weekend nawet 19 stopni! Czy fala ciepła dotrze do Warmii i Mazur?

Warmińsko-mazurskie. Pogoda na weekend. Prognoza IMGW 23-24 marca

Pierwszy weekend wiosny będzie w Polsce na ogół będzie pochmurny i deszczowy, choć nie zabraknie chwil ze słońcem. Tak wynika z prognozy IMGW. W sobotę (23 marca) pogoda ma podzielić Polskę na cieplejsze południe z temperaturami nawet do 19°C na Opolszczyźnie i chłodniejszą północ. Kto więc liczy na powiew pięknej wiosny na Warmii i Mazurach, ten będzie rozczarowany. Nasz region będzie jednym z najchłodniejszych w kraju, a w niedzielę (24 marca) zimno ma być już w całej Polsce.

Zanim dojdzie do ochłodzenia, w sobotę (23 marca) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Norweskim i wtórnym nad Finlandią, w strefie frontów atmosferycznych, wędrujących stopniowo z południowego zachodu na północny wschód kraju". - Nadal będzie napływać powietrze polarne morskie, w południowo-wschodniej połowie kraju cieplejsze - czytamy w komunikacie. Na Warmii i Mazurach dzień będzie pochmurny, ze słabym deszczem i zimny. Na termometrach maksymalnie od 6°C na wschodzie do 10°C na zachodzie regionu. - Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, przechodzący na kierunki północne, przejściowo zmienny - zapowiada IMGW. Podobna pogoda w niedzielę (24 marca), z tymże mieszkańcy Warmii i Mazur mogą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura w ciągu dnia od 7°C do 8°C. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość 60 km/h.

