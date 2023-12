Warmia i Mazury najchłodniejszym regionem w Polsce. Prognoza IMGW

Małgorzata wbiła nóż do mięsa w plecy ukochanego! Nawet matka miała dość burzliwej miłości!

Patrycjusz zginął, bo nie było taksówki. Sprawca zostawił go w rowie na pewną śmierć

Zostawił go na pewną śmierć

To były ostatnie święta Patrycjusza. Zatrzymanemu uśmiech nie schodził z twarzy

Warmia i Mazury. Taka będzie pogoda w regionie na koniec 2023 roku. Prognoza IMGW

W sobotę (30 grudnia) - jak prognozuje IMGW - północno-wschodnia część kraju, w tym Warmia i Mazury, będzie w zasięgu niżu z rejonu Zatoki Ryskiej. Oznacza to pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Nasz region będzie w sobotę jednym z najchłodniejszych w kraju. Na termometrach maksymalnie od 3°C na północnym wschodzie do 6°C na południowym zachodzie województwa. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Z kolei nad południową i zachodnią Polskę - jak podaje IMGW - nasunie się klin wysokiego ciśnienia. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na północy chłodniejsze. Ciśnienie spadnie.

W ostatni dzień 2023 roku - według prognoz IMGW - "Polska będzie na skraju zatoki związanej z głębokim niżem nad Irlandią". Z południa będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach pożegnamy rok pochmurnym dniem, z możliwymi słabymi opadami deszczu. Nieco chłodniej niż w sobotę. Termometry pokażą maksymalnie od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warmia czy Mazury? Gdzie leżą te miejscowości? Quiz Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Olsztyn leży na... Warmii Mazurach Dalej