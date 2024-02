Warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie IMGW. Najgorzej będzie w nocy

Warmińsko-mazurskie. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem w całym woj. warmińsko-mazurskim. - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C - czytamy w treści komunikatu IMGW. Problem z oblodzonymi drogami na Warmii i Mazurach ma występować w nocy ze środy na czwartek (7/8 lutego) do godzin porannych w czwartek (8 lutego).

Co z pogodą w czwartek (8 lutego) Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie w północnej połowie kraju będzie umiarkowane, w południowej duże i całkowite. Zima nie odpuszcza. - Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wraz z rozwojem dnia przechodzące na południu kraju w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. W centrum i na południu przejściowo możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 7 cm, a wysoko w górach o około 10 cm - podają synoptycy IMGW. Co z temperaturą? - Temperatura maksymalna od -1°C na Suwalszczyźnie i miejscami na południu kraju, około 3°C na przeważającej części kraju, do 5°C, 6°C na Dolnym Śląsku oraz pod wieczór miejscami w rejonach podgórskich Karpat - czytamy na stronie IMGW. Więcej w artykule Wichury do 110 km/h to nie wszystko! Zatrważające prognozy. Synoptycy wskazali, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 8.02.2024]

