Chcą walczyć z "WALCEM dechrystianizacji". Wojownicy Maryi znów na ulicach!

W skład spotkania Wojowników Maryi w Ełku weszła m.in. konferencja organizowana przez założyciela wspólnoty ks. Dominika Chmielewskiego. Później uczestnicy wzięli udział w mszy św. koncelebrowanej. Nabożeństwu przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. – Walec dechrystianizacji toczy się i uderza w nas wszystkich, uderza w Kościół, w wartości chrześcijańskie. Ośmieszana jest wiara ludzi wierzących – mówił w homilii biskup Mazur i dodał. – Walczcie w mocy Ducha Świętego, z twórczą odwagą św. Józefa pokonując zło i wszelkie zakusy Szatana – zachęcał biskup. Jego zdaniem „Chrystus dzisiaj potrzebuje naszych rąk, naszych nóg, naszych ust, naszego serca, by ukazywać Jego miłość do człowieka”. Jerzy Mazur zachęcał Wojowników Maryi, aby "byli zapałką, która wznieca ogień prawdy, miłości, miłosierdzia".

W Ełku na otwartym spotkaniu Wojowników Maryi zebrało się kilka tysięcy osób. Na Mazury zawitali także goście m.in. z Niemiec, Anglii, Francji i Szwecji. W całej Polsce członkami wspólnoty jest ok. 4 tysiące mężczyzn z wieku 18-50 lat.

Wojownicy Maryi. Kim są?

Kim są Wojownicy Maryi? Na swojej stronie internetowej wspólnota informuje, że Wojownikiem Maryi jest "mężczyzna, który przeszedł formację wg podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań". Odbył też "przygotowanie uwzględniające wskazówki i zasady podane przed lidera regionalnego oraz został dopuszczony do Pasowania". Aby stać się Wojownikiem Maryi, należy też odbyć "rozmowę braterską" oraz przystąpić do pasowania, które odbywa się na koniec roku formacyjnego. Zadaniem Wojownika Maryi jest też prowadzenie "aktywnej formacji w zgodzie z Kodexem i Statutem Wojownika Maryi we wspólnocie z resztą braci".

Źródło: Diecezja Ełcka