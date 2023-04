i Autor: Magdalena Witt-Ratowska Zakaz wstępu do lasu

Internauci byli oburzeni

Wywiesili ogromne tablice i zabronili Polakom wstępu. Ludzie nie mogli uwierzyć w ten materiał Teleexpressu

Obecnie brzmi to jak kuriozum, ale jeszcze kilka lat temu Polakom naprawdę groziła kara za wejście do lasu. Wszystko przez rozporządzenie rządu, mające na celu zwalczanie pandemii COVID-19. Spośród wielu rządowych zakazów na czas pandemii, ten właśnie Polakom wydawał się jednym z najbardziej absurdalnych. Właśnie mijają 3 lata od wprowadzenia zakazu wejścia do lasu. Zobaczcie archiwalny materiał Teleexpressu i przeżyjcie to jeszcze raz!