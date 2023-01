Ta studniówka przejdzie do historii! Uczniowie ILO z Olsztyna zrobili furorę!

Styczeń to dla szkół średnich czas studniówek. A jak studniówka to i tradycyjny polonez. Nie dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Przyszli maturzyści oprócz tradycyjnego poloneza, zdecydowali się zatańczyć również walca do utworu "Hold My Hand" Lady Gagi. Studniówka LO I w Olsztynie odbyła się 14 stycznia. Niezwykłą choreografię uczniowie stworzyli pod okiem absolwenta I LO Krzysztofa Wasilewskiego. Utwór muzyczny, do którego tańczyli przyszli maturzyści "Hand My Hand" Lady Gagi, znany większości z nominowanego do Oscara filmu "Top Gun: Maverick". Zobaczcie nagranie!

