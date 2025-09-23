Myśliwi zastrzelili cztery łabędzie. Grozi im więzienie

Nielegalny odstrzał łabędzi. Dwaj myśliwi usłyszeli zarzuty

Namysłowska policja prowadzi postępowanie w sprawie nielegalnego odstrzału czterech łabędzi, objętych ścisłą ochroną. Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 września, podczas polowania w gminie Pokój (woj. opolskie). Dwaj myśliwi – w wieku 32 i 51 lat – zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

Tego dnia oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymał informację o oddaniu strzałów do ptaków chronionych. Na miejsce natychmiast wysłano patrol ogniwa interwencyjnego, który potwierdził zgłoszenie. Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Policjanci zabezpieczyli ciała martwych łabędzi oraz broń i amunicję używaną przez podejrzanych. Przeprowadzono także czynności procesowe i rozpytano uczestników polowania.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni byli ostrzegani przez innych uczestników, że strzelają do łabędzi. Ostrzeżenia jednak zignorowali. Później tłumaczyli, że pomylili ptaki z gęsiami. Zatrzymani przyznali się do winy, ale odmówili składania szczegółowych wyjaśnień.

Podejrzanym przedstawiono zarzut bezprawnego odstrzału ptaków objętych ścisłą ochroną, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec obu mężczyzn Polskie Zrzeszenie Łowieckie wszczęło postępowanie dyscyplinarne. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.