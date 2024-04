i Autor: Policja opolska(2)

Co za pomysły!

Matka dawała dopalacze synowi! Nie zgadniesz, w czym je ukryła

Zofia Dąbrowska | Policja 15:22

Kto by się tego spodziewał?! 63-latka wysyłała synowi do więzienia listy i zdawało się, że zawierają one tylko kartki, ale pozory myliły... Opolscy policjanci wpadli na trop podstępnego przemycania do więzienia dopalaczy. 63-latka miała sprytny sposób na to, by dostarczyć środki odurzające 39-letniemu synowi recydywiście. Nie zgadniesz, jaki!