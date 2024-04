ZABAWIŁ SIĘ W RYCERZA

Diler zaatakował policjantów mieczem! W akcie desperacji salwował się susem do rzeki

To nie skecz, a prawdziwe życie. 36-letni diler z Namysłowa (woj. opolskie) mieczem zaatakował policjantów. Przed konfrontacją ze stróżami prawa niespełna metrowe ostrze ukrył pod bluzą. Gdy zrozumiał, że zabawa w rycerza nie wybawi go z sytuacji, salwował się skokiem do rzeki. Poznaj zadziwiające szczegóły interwencji w Namysłowie.