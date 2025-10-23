Pożar kurnika na Opolszczyźnie! W środku było ponad 130 tys. sztuk drobi [ZDJĘCIA]

Ogromny pożar strawił budynek gospodarczy w gminie Pokój, gdzie mogło znajdować się ponad 130 tysięcy sztuk drobiu.

Na miejscu działa kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, policja zabezpiecza teren i drogi dojazdowe.

Straty są prawdopodobnie gigantyczne, a akcja gaśnicza wciąż trwa.

Namysłowscy policjanci zabezpieczają miejsce ogromnego pożaru budynku gospodarczego, w którym – jak przekazano – mogło znajdować się ponad 130 tysięcy sztuk drobiu. Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 października, tuż przed godziną 18.00 na terenie gminy Pokój w powiecie namysłowskim.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie, funkcjonariusze zabezpieczają akcję gaśniczą oraz drogi dojazdowe, aby umożliwić sprawny przejazd służbom ratunkowym. — Po zakończeniu akcji gaśniczej śledczy przystąpią do czynności procesowych, mających na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia — przekazała policja.

Na miejscu działa ogromne siły straży pożarnej. Jak przekazał rzecznik, na ten moment z ogniem walczy blisko 30 zastępów straży pożarnej. Na miejsce przybyła również Grupa Operacyjna Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Policja apeluje do mieszkańców i kierowców, by zachowali ostrożność i nie utrudniali działań służb. — Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy pracujących na miejscu — podkreślają mundurowi.

Po ugaszeniu pożaru biegli i śledczy przystąpią do ustalania przyczyn tragedii. Wstępnie nie ma informacji, by ktoś odniósł obrażenia. Akcja gaśnicza wciąż trwa.