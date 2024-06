Potworna kraksa busa z trzema osobówkami. Nie żyje jedna osoba! Ranne są dzieci

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak prezentują się wyniki exit poll we Wrocławiu i Opolu

Do kraksy busa z trzema osobówkami doszło na DK 46 w środę, 26 czerwca. Wypadek miał miejsce na wysokości miejscowości Kamienica. W zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób. Jednej z nich niestety nie udało się uratować. Kierowca osobówki zmarł na miejscu wypadku. Cztery ranne osoby przewieziono do szpitala. Wiadomo, że w tym gronie są dzieci. Opolscy strażacy podają, że ucierpiała trójka nieletnich, natomiast PAP informuje, że dwójka, a pozostali poszkodowani to osoby dorosłe.

- W dniu 26.06.2024 roku o godzinie 13:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nysie wpłynęła informacja o wypadku samochodu osobowego oraz samochodu typu bus na drodze krajowej nr 46 na wysokości miejscowości Kamienica. W wyniku powyższego 5 osób jest poszkodowanych (w tym troje dzieci), życia jednej osoby nie udało się uratować - relacjonują strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Poniżej dalsza część artykułu.

Busem poruszała się grupa uczestników półkolonii wraz z opiekunami. Pojazdem podróżowało 15 dzieci i 5 opiekunów. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Bezpośrednio po wypadku DK 46 była zablokowana ze względu na akcję ratowniczą oraz pracę policyjnej ekipy dochodzeniowo-śledczej. Na miejscu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

