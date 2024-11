W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet. Leżały w kałuży krwi

Zabójstwo 17-letniego Fabiana Zydora. Oskarżeni milczą jak zaklęci. Szokujące wyznanie jednego z nich. "Nigdy go nie spotkałem"

wracamy do tematu!

Poznań. Odnaleziono ciała dwóch kobiety. "Zwłoki zabezpieczono"

Do tragicznego odkrycia doszło po tym, jak sąsiad zaniepokojony długim brakiem kontaktu z lokatorkami mieszkania postanowił zaalarmować służby. Drzwi do lokalu były zamknięte, dlatego na miejsce wezwano straż pożarną, która umożliwiła wejście do środka. W mieszkaniu policjanci odnaleźli zwłoki dwóch kobiet.

W mieszkaniu przeprowadzono szczegółowe czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Na miejscu obecni byli również technik kryminalistyki i lekarz Zakładu Medycyny Sądowej. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

– Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Sprawa nie ma charakteru kryminalnego. Zwłoki zabezpieczono do dalszych badań sekcyjnych – podkreślił rzecznik prasowy poznańskiej policji w rozmowie z portalem „epoznan.pl”.

Nieoficjalnie wiadomo, że obie kobiety żyły w skrajnych warunkach higienicznych i miały problemy zdrowotne. Śledczy nie znaleźli żadnych śladów włamania czy plądrowania mieszkania, które było zamknięte od środka.

Zatłukł babcię garnkiem, potem poderżnął jej gardło. Wziął synka na ręce i przytulił jej zwłoki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.