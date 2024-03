Poznań. Wjechał w kamienicę, a potem uciekł! Policja apeluje o pomoc w jego zatrzymaniu

Kierowca mercedesa nie zapanował nad autem, zjechał z ulicy, przejechał przez chodnik, skosił znak drogowy i uderzył w ścianę kamienicy. Jak informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, na miejscu od razu pojawili się policjanci z drogówki.

- Z informacji przekazanych przez dyżurnego wynika, że jest to zwykła kolizja. Nikomu nic się nie stało - tłumaczy. Jak dodaje Borowiak, na miejscu jest właściciel samochodu,. To nie on jednak prowadził to auto. - Będziemy ustalać, komu ten samochód udostępniał - mówi policjant.

Chłop przydzwonil w kamienicę na Szamarzewskiego i uciekł 😳😳 pic.twitter.com/97Rwvvq79f— poznan_moment (@poznan_moment) March 27, 2024