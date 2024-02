Poznań. Katolicka księgarnia protestuje przeciwko WOŚP

Odwrócone serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wpisy na drzwiach krytykujące zbiórkę organizowaną przez Fundację Jerzego Owsiaka - takie rzeczy znalazły się na drzwiach katolickiej księgarni Sursum Corda z Poznania. Zdjęcie pokazujące całą sytuację pojawiło się na grupie facebookowej "Nieformalna Grupa Łazarska". - Smutne to... Rozumiem że każdy ma prawo do swoich przekonań ale po co tak nimi epatować właśnie dziś? - napisała autorka wpisu.

W dniu ostatniego finału WOŚP pod odwróconym serduszkiem można było ponadto znaleźć napis "Nie daję Owsiakowi", a poniżej zawieszona została fotka pomysłodawcy zbiórki z dopiskiem: "Tak WOŚP szydzi z katolików! Aukcja obrazu "Matki Bożej Kermitowskiej". To nawiązanie do aukcji WOŚP z 2021 r., gdy w ramach kwesty można było wylicytować obraz Matki Boskiej trzymającej żabę Kermita, znanego m.in. z programu "The Muppet Show" - ostatecznie został on wycofany z licytacji.

Internauci krytykują decyzję księgarni

Mimo to większość internautów skrytykowała zachowanie księgarni. Ludziom nie chodziło nawet o samą decyzję o niewspieraniu WOŚP, ale zniechęcanie innych do tego, by wspomóc zbiórkę.

- Bardzo po chrześcijańsku ta katolicka księgarnia. a jeszcze bardziej po pisowsku. omijać z daleka - napisał jeden z użytkowników.

Część osób dodała ponadto, że krytykowanie WOŚP powinno być równoznaczne z odmową skorzystania ze sprzętu medycznego, jaki Fundacja od wielu lat przekazuje do polskich szpitali. - Będą kiedyś może potrzebować, to zrozumieją - pisze internautka.

O sprawie napisał wcześniej portal Epoznan.pl.