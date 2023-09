i Autor: Maras

To mrozi krew w żyłach

Brutalny mord zaplanowali z najdrobniejszych szczegółach! Motyw szokuje do dziś

To zabójstwo wstrząsnęło całą Polską. Do firmy w Pleszewie wtargnęła grupa mężczyzn z nożem i bejsbolami, i skatowała dwie osoby. Była to skrupulatnie zaplanowana i brutalna zbrodnia!