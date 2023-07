Co tam się stało?!

Paczkowo. Szkoła szuka sprzątaczki. Ten wymóg zaskakuje!

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II znajduje się w miejscowości Paczkowo pod Poznaniem. Placówka szuka sprzątaczki, która mogłaby zacząć pracę wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 14 lipca na szkolnym profilu na Facebooku znalazło się ogłoszenie dotyczące rekrutacji. Zobaczyła je pani Natalia, Ukrainka, która m.in. zajmuje się sprzątaniem i byłaby zainteresowana posadą. Problem w tym, że nie spełnia pierwszego kryterium – nie posiada obywatelstwa polskiego.

Sprawę opisała Gazeta Wyborcza Poznań, do której zwróciła się kobieta. Jak przyznała, przyjechała do Polski wkrótce pod napaści Rosji na jej kraj. - Jestem bardzo wdzięczna Polakom za ogrom pomocy, jaki dostajemy i generalnie nie spotykają mnie żadne niemiłe incydenty związane z moją narodowością. To ogłoszenie mnie jednak zasmuciło – powiedziała Wyborczej kobieta.

Kodeks pracy zakazuje jednak dyskryminacji ze względu na narodowość. Oczywiście, są stanowiska, w których narodowość może mieć znaczenie – ale jak podkreśla radca prawny Konrad Ciach w rozmowie z GW Poznań – posada „sprzątaczki do takich wyjątków nie należy”.

Praca tylko dla Polaków w szkole, która nosi imię… Jana Pawła II? Po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu, wymóg obywatelstwa zniknął z ogłoszenia. - To był błąd. Pani, która je wypisywała, rozpędziła się. Oczywiście zupełnie nie mamy takich wymagań. Pochodzenie i narodowość nie mają dla nas znaczenia. Liczą się kompetencje osoby, którą chcemy zatrudnić – wyjaśnia w rozmowie Wyborczą Poznań Dorota Jagielska-Ryszczyńska, dyrektorka szkoły.

Rzeczywiście, z nowego ogłoszenia zniknął dyskryminujący zapis. A oferta wciąż jest aktualna.