Akademik "Jowita" w Poznaniu zostaje! Studenci obronili swoje miejsce [ZDJĘCIA]

- Zależy nam na tanich akademikach dla wszystkich - tłumaczy Magdalena Kalbarczyk protest kilkudziesięciu studentów, którzy postanowili zawalczyć o swoją przyszłość. Efekt? 50 studentów i studentek blisko tydzień okupowało akademik. Zabarykadowali się w akademiku, spali na podłodze, koczowali i głośno i wyraźnie wyrażali swoje postulaty.

Ich zdaniem zamknięcie taniego akademika w centrum Poznania to cios dla wielu studentów. Ich hasła dotyczą studiów nie tylko dla bogatych, zwiększenia stypendiów socjalnych, taniej stołówki przy każdej uczelni.

Rektorka UAM wcześniej tłumaczyła studentom, że nie ma pieniędzy potrzebnych na wyremontowanie zniszczonego budynku. Wyliczono, że potrzeba stu milionów złotych. 14 grudnia do protestujących studentów przyjechał minister nauki Dariusz Wieczorek.

— Stoję po waszej stronie, bo jestem zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje. Przy takiej konstrukcji, jak jest, i takich propozycjach, na które się władze uczelni zgodziły, jeszcze w tym roku wystąpią do nas z wnioskiem o środki finansowe na projekt techniczny i pozwolenie na budowę. My te środki uczelni przekażemy — zapewnił. - Wyrażamy umiarkowany optymizm - mówi przedstawicielka protestujących studentów, ale minister zapewnia, że ma pomysł na sfinansowanie modernizacji budynku.

Chciałby dodać do ustawy o funduszu dopłat do budownictwa komunalnego, mieszkaniowego na wynajem zapisy dotyczące uczelni wyższych i akademików.