Szczątki rakiety Falcon 9 pod Poznaniem! Znaleziono kolejny zbiornik

To już w sumie cztery zbiorniki z kosmicznej rakiety Elona Muska odnaleziono w Wielkopolsce. Pierwszy element spadł na teren hurtowni elektrycznej w Komornikach pod Poznaniem. Nikt nie ucierpiał, a na miejscu od razu pojawiła się policja, saperzy i straż pożarna. - To bliżej nieokreślony przedmiot, który przypomina rozerwany zbiornik - wyjaśniał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Jak się później okazało, co potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna, w nocy z wtorku na środę (19 lutego) nad terytorium Polski doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B, a rakieta została wystrzelona 1 lutego z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii. FALCON 9 to rakieta amerykańskiej firmy kosmicznej SpaceX Elona Muska. Po południu służby poinformowały, że części rakiety znaleziono więcej, między innymi w lesie w Wirach i niedaleko Nowego Tomyśla na polu dzierżawionym przez Marka Fagasika.

Rolnik nie ukrywa swojego zaskoczenia i zdziwienia, ale nie wyklucza, że będzie ubiegał się o odszkodowanie. - Dobrze, że wydarzyło się to zimą, a nie latem w czasie żniw - mówi mężczyzna.

O czwartym zbiorniku poinformowała policja w piątek, 21 lutego, w okolicach południa. - Czarny, duży przedmiot, leżący na skraju lasu, znalazł przypadkowy przechodzień - wyjaśnił Andrzej Borowiak. Zbiornik odnaleziono w miejscowości Sędziny w okolicach Szamotuł. - Jest identyczny jak poprzednie - dodał Borowiak.