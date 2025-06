Sztuczna inteligencja wskazała najlepsze miejsce do życia w Polsce. Zaskakujący wybór

Nie Warszawa, nie Kraków. To miasto wygrało ranking AI

Według analizy przeprowadzonej przez sztuczną inteligencję, najlepszym miastem do życia w Polsce jest Poznań – stolica Wielkopolski, położona w zachodniej części kraju. AI oceniła to miasto najwyżej ze względu na stabilność gospodarczą, dobre warunki do życia rodzinnego oraz efektywny system transportu publicznego. Poznań oferuje również relatywnie niski poziom bezrobocia, atrakcyjne tereny zielone, liczne wydarzenia kulturalne oraz konkurencyjne ceny mieszkań w porównaniu do największych aglomeracji.

Sztuczna inteligencja porównała dane z Głównego Urzędu Statystycznego, raportów o jakości powietrza, statystyk policyjnych oraz wskaźników dotyczących kosztów życia, rynku pracy, infrastruktury transportowej i poziomu edukacji. Dane zostały następnie zestawione i przeanalizowane przy użyciu modelu oceniającego atrakcyjność miast według najważniejszych potrzeb mieszkańców.

Dlaczego nie Warszawa lub Kraków?

Warszawa, mimo że jest największym miastem Polski i centrum biznesowym, została oceniona niżej ze względu na wysokie koszty życia, duże natężenie ruchu drogowego oraz problemy z jakością powietrza.

Z kolei Kraków, choć ceniony za swoje walory historyczne i ofertę edukacyjną, otrzymał niższe noty w kategoriach takich jak smog i zbyt duże zagęszczenie turystyczne.

Inne miasta w czołówce

Wysoko w rankingu znalazły się również:

Gdańsk – za jakość powietrza, rozwój infrastruktury i bliskość morza;

Wrocław – za klimat multikulturowy i dynamiczny rynek pracy;

Rzeszów – za bezpieczeństwo i rozwój technologiczny.

W opiniach mieszkańców Poznań często wypada jako miasto "w sam raz" – nie za duże, nie za małe. Wielu podkreśla wygodę życia, dobrą organizację przestrzeni miejskiej i rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych. Ceni się także stabilność ekonomiczną i wysoki poziom edukacji. Lokalny patriotyzm przejawia się też w silnym wsparciu dla inicjatyw społecznych i kultury, co dodatkowo wzmacnia pozytywny wizerunek miasta jako miejsca sprzyjającego rozwojowi i codziennej równowadze.

Tak wyglądał Poznań w czasach PRL-u. Kultowe miejsca do dziś są wspominane z nostalgią

