Autor:

Jak informuje lokalny portal eszamotuly.pl, do wypadku doszło w rejonie mostu we Wronkach. Pociąg Intercity jadący z Warszawy do Szczecina potrącił mężczyznę. Poszkodowany odniósł poważne obrażenia. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą.

Na miejscu wypadku prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności wypadku.

Pociąg, który brał udział w wypadku jest obecnie opóźniony o około 3 godziny, jednak ten czas może jeszcze ulec zmianie. Szczegółowe informacje można znaleźć na Portalu Pasażera PKP.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie