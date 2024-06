Ulewa nie oszczędziła bezdomnych zwierząt! Schronisko w Koninie całkowicie zalane

Po burzach, które przeszły nad Wielkopolską jest dużo pracy. Niestety, ucierpiały także zwierzęta w konińskim Schronisku. Jak poinformowali pracownicy przytuliska, pozalewane zostały wybiegi z psiakami, a zwierzęta nie miały miejsca, by swobodnie się poruszać.

- Musieliśmy interweniować. Nawet pracownicy którzy mieli dzień wolny przyjechali na pomoc. Niestety nasze Schronisko nie jest odpowiednio przygotowane na takie zjawiska atmosferyczne, a nas nie stać na to by coś zmienić. Schronisko sypię się coraz bardziej - mówią pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie, którzy jednocześnie zapewnili, że żadne zwierzę nie ucierpiało.

- Wielu naszych podopiecznych boi się burz i ulew. To nie było dla nich łatwe doświadczenie. Zrobiliśmy wczoraj wszystko co w naszej mocy by pozbyć się jak największej ilości wody z terenów Schroniska. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale nie poddajemy się. Zrobimy co tylko możemy by nasi podopieczni żyli jak najlepiej. Po całej naszej akcji ratunkowej, obeszliśmy całe Schronisko, by zobaczyć jak nasi „psijaciele” się czują i zadbaliśmy o każdego z osobna - informują przedstawiciele Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

