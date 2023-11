Zbysław C. chce wyjść na wolność po zabójstwie pięciolatka. "Nie pamięta co się stało"

Makabryczne odkrycie w Wielkopolsce. W stawie znaleziono zwłoki 37-latka

Zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały w czwartek, 16 listopada, około godz. 14:00. Przybyli na miejsce strażacy wyłowili ze stawu ciało mężczyzny.

- To 37-letni mężczyzna, mieszkaniec miejscowości Kuchary Kościelne. To na jego posesji, w jego stawie, zauważono jego ciało. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Okoliczności śmierci mężczyzny będą wyjaśniane. Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy do śmierci 37-latka przyczyniły się osoby trzecie, czy też nie - podkreśliła asp. Maria Baranowska z konińskiej policji.

W szambie pływały zwłoki płodu. Przerażające odkrycie w Chrzanowie Małym. „Nie mogę dojść do siebie"