Ukradli trabanta, ale im się zepsuł. Młodzi uciekinierzy będą mieli kłopoty

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 21 maja. Dwóch nastolatków postanowiło uciec z ośrodka na terenie powiatu lipskiego. Dotarli do pobliskiej restauracji, gdzie ich uwagę zwrócił zaparkowany przed lokalem trabant, który był tutejszą atrakcją. Postanowili go ukraść. Wsiedli do auta i pojechali do Lipska. Tam włamali się do kiosku, z którego ukradli papierosy i e-papierosy.

- Obładowani skradzionym łupem wyruszyli w trasę Trabantem w kierunku Opola Lubelskiego - informuje asp. Monika Karasińska z KPP w Lipsku.

Młodzi uciekinierzy nie spodziewali się jednak, że po drodze spotka ich kolejna przygoda. Mianowicie wiekowy pojazd nagle odmówił posłuszeństwa. 17-latkowie próbowali uruchomić auto, nawet wyciągnęli z niego akumulator i w dalszą drogę ruszyli na piechotę. Daleko jednak nie zaszli.

- Dalszą podróż udaremnili im policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, którzy pojawili się na ich drodze - dodaje asp. Monika Karasińska. - 17-latkowie zostali zatrzymani i przewiezieni do lipskiej komendy. Postawiono im zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, do czego obaj się przyznali.

Ten krótki pobyt na wolności może ich słono kosztować. Ze swoje zachowania będą tłumaczyć się przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo kradzieży z włamaniem nawet do 10 lat za więziennym murem.

Skradzione przedmioty wraz z samochodem zostały odzyskane i powróciły do właścicieli.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Dalej