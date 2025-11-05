Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Nie znać tych dat to WSTYD! Sprawdź się
2025-11-05 13:46
Historia nie należy zwykle do ulubionych przedmiotów uczniów w trakcie swojej szkolnej edukacji. Mimo to, istnieją pewne daty, które niezależnie od swoich sympatii do tego przedmiotu, powinno się znać. W poniższym quizie chcemy sprawdzić Waszą wiedzę z elementarnej wiedzy historycznej (wydarzenia zarówno polskie jak i światowe). Czy zdobędziesz 10/10?