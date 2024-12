i Autor: Shutterstock

Specjalny test

QUIZ. Pokolenie Z nie ma szans w tym quizie! Tylko boomer odpowie na każde pytanie

Należysz do pokolenia Z? Jeśli zdobędziesz choć kilka punktów w tym quizie, to wielkie gratulacje. Bo pytamy tutaj o rzeczy, które są oczywiste tylko dla prawdziwych zgrzybiałych boomerów. Stare seriale, słodycze, zabawy i powiedzonka całkowicie obce są niemal każdej Zetce. A może jednak zadziwisz nas swoją wiedzą i na nasze zapewnienia, że jesteś bez szans, będziesz mógł odpowiedzieć "OK, boomer"? Czas start!