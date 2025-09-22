QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już po czwartym pytaniu stracisz pewnie szansę na komplet

Piotr Margielewski
2025-09-22 4:30

Poniedziałek? Czas zatem na rozrywkę z "Super Expressem"! Zmierz się z naszym quizem z wiedzy ogólnej i przekonaj się, ile naprawdę wiesz i pamiętasz. Ale uwaga! Już po kilku pytaniach możesz pożegnać się z marzeniami o komplecie punktów.

Quiz z wiedzy ogólnej

i

Autor: Shutterstock
Pytanie 1 z 10
W którym państwie powstał oberek?

