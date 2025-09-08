QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. O 10/10 można tylko pomarzyć Pytanie 1 z 10 Argentyna jest ostatnim piłkarskim mistrzem świata w piłce nożnej. Messi i jego rodacy na ten tytuł czekali od... 28 lat 32 lat 36 lat Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.