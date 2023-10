18-letni chłopak zginął przygotowując murawę do meczu. Okoliczności są wstrząsające

Nie żyje 18-latek. Przygotowywał murawę przed niedzielnym meczem na stadionie w Medyce

Policja w Przemyślu zgłoszenie o wypadku otrzymała w sobotę, 14 października około godziny 12:30. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, trakcie prac przygotowujących boisko do niedzielnego meczu piłkarskiego na stadionie w Medyce doszło do tragicznego wypadku. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego.

- Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia – przekazała mł. asp. Joanna Golisz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku, to zostanie ustalone. Wiadomo, że mężczyzna kierował traktorem, do którego przymocowany był wał do równania boiska.

Z pomocą 18-latkowi podążyli strażacy z Medyki i z Przemyśla oraz ratownicy medyczni, którzy reanimowali młodego mężczyznę. Niestety, 18-latek zmarł.