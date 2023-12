Wioletta osierociła trójkę dzieci. Niezwykły gest na grobie wzrusza do łez

Do zdarzenia doszło w sobotę (2 grudnia 2023). Pomimo trudnych warunków pogodowych, ojciec z córeczkami w wieku 10, 11 i 14 postanowili wyjść w góry. Około godz. 16:20 byli na Połoninie Wetlińskiej, ale stracili orientację i ze względu na trudne warunki jak padający deszcz, silny wiatr, głęboka pokrywa śnieżna, nie mieli już sił, żeby kontynuować marsz w kierunku Chatki Puchatka.

- Po wysłaniu linka z aplikacją Ratunek udało się potwierdzić dokładną pozycję turystów. Zadysponowano ratowników ze stacji ratunkowych w Ustrzykach Górnych i Cisnej oraz ratowników mieszkających w Wetlinie. O 17:30 pierwsi ratownicy docierają do poszkodowanych zabezpieczają ich przed warunkami atmosferycznymi oraz termicznie i oczekują na wsparcie - przekazują ratownicy GOPR Bieszczady.

W akcji trwało 13 ratowników. Zakończyła się późno w nocy.

- Po dotarciu pozostałych ratowników rozpoczęto ewakuację do dyżurki w schronie BdPN na Połoninie Wetlińskiej w celu ogrzania i doprowadzenia do stanu umożliwiającego dalszą ewakuację. O północy poszkodowani zostali przetransportowani do Wetliny - relacjonuje GOPR.

