FATALNY WYPADEK

Autokar staranował barierki i spoczął w rowie. 65 pasażerów utknęło na autostradzie A4

We wsi Mirocin na Podkarpaciu doszło do koszmarnego wypadku. Autokar z 65 pasażerami przebił barierki i wjechał do głębokiego rowu! Na miejscu zaroiło się od policjantów, strażaków i medyków. Pasażerowie autokaru na wiele godzin utknęli na autostradzie A4.