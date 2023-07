Sprawdziliśmy ceny na chorwackich targach. Polscy turyści będą zaskoczeni

Oficjalną walutą Chorwacji od 1 stycznia 2023 roku jest euro, wcześniej płacono tam kuną chorwacką. Na miejscu ceny ciągle są podawane w euro i "starej walucie" tylko, że ich wzrost zauważyli nie tylko Chorwaci. Turysta też odczuje to w swojej kieszeni. Pierwsi urlopowicze z Polski, których z początkiem wakacji jest już mnóstwo w popularnych chorwackich miastach zauważyli zmiany.

- Co roku przyjeżdżamy z rodziną na wakacje do Chorwacji. W tym roku byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy okazało, się że cena za leżak na plaży w lipcu 2022 wynosiła ok. 35 kun czyli około 20 zł, w tym roku na tej samej plaży ten sam leżak kosztuje 35 euro, czyli prawie 160 zł!- oburzał się polski turysta.

Sami Chorwaci również zauważyli, że wraz z wprowadzeniem euro wszystko jest droższe, a ich poziom życia spadł więc ratunku będą szukać w kieszeniach turystów. Minimalna pensja w Chorwacji w 2022 roku netto wynosiła około 2275 złotych. W 2022 roku Chorwację odwiedziło ponad milion turystów z Polski. W tym roku już w pierwszych dniach wakacji nasi rodacy udali się na Bałkany i od razu zauważyli, że ceny w popularnych miejscach są bardzo wysokie.

Wakacje w Chorwacji. Ceny na targach

Talerz owoców morza i ryb dla 2 osób to koszt ok. 200 zł, kawa ok. 2-3 euro, a woda 2 euro. Burger ze stekiem rybnym to koszt ok 100 zł, za rybę z frytkami w restauracji trzeba zapłacić podobnie. Porcja makaronu z mulami to koszt ok. 25 euro. W Chorwacji więcej zapłacimy też za warzywa i owoce na targu. Np. fasolka szparagowa to koszt ok. 5 euro za kg, pomidor malinowy 3,50 euro za kg, sałata 6 euro za kg, główka czosnku 1 euro, ogórki gruntowe 2 euro za kg, pół kg brzoskwini to ok. 5 euro, pęczek szczypiorku, natki pietruszki, rozmarynu czy kopru to 1 euro, żółta papryka 3 euro za kg, trufle od 10 do 35 euro, 250 gram pomidorków koktajlowych to ok. 6 euro, 1 kg bakłażana można kupić za 5 euro, kilogram gruszek to koszt ok 5 euro, kilogram czerwonej cebuli ok 3 euro, małe cukinie 1,50 euro za kg, kg ziemniaków 1,50 euro, kilogram czereśni 6 euro, a kapusta to ok. 2 euro za kg.

