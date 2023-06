Sprawdziliśmy, jakie są ceny na największym targu Europy i porównaliśmy je z polskimi. Zaskakujący wynik

Targ Centralny to popularny zespół hal targowych w Rydze. Otwarty został w 1930. Do budowy wykorzystano hangary niemieckich sterowców, przeniesione spod Lipawy. Od 1998 jako część historycznego centrum Rygi targ znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zespół składa się z pięciu hal. Między halami umieszczono mniejsze budynki. W skład kompleksu wchodzą także stare magazyny i plac targowy. Hale Targu Centralnego liczą 57 000 m² powierzchni, a łączna powierzchnia kompleksu to 72 300 m². 2 listopada 1930 udało się oddać targowisko do użytku. W roku otwarcia było to największe centrum handlowe w Europie. W czasach Łotewskiej SRR targowisko podupadło, ale później zostało zrewitalizowane. Od 1995 obiektem zarządza spółka ze 100% udziałem władz miejskich. Codziennie przez targowisko przewija się od 80 do 100 tys. osób. Na terenie hal znajduje się ok. 3000 stoisk. Poszczególne hale mają różne profile: warzywa i owoce, nabiał, mięso, ryby i inne artykuły spożywcze. Dostępne są również drobne artykuły rękodzielnicze.

Poziom życia na Łotwie jest nieco niższy niż w Polsce. Łotwa weszła do UE tak samo jak Polska, 1 maja 2004 roku. W pierwszym kwartale 2023 roku najniższa krajowa w tym kraju wynosiła 620 euro (Łotwa od 1 stycznia 2014 znajduje się w strefie euro) W tym samym czasie najniższe wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3490 zł brutto, czyli 784 euro.

Ceny na targu w Rydze

Ceny warzyw i owoców w najpopularniejszym targu Rygi są wyższe, niż te w analogicznym czasie w Polsce. Łotysze za kilogram truskawki muszą zapłacić ok. 3 euro ( ok. 13,50 zł), kilogram czereśni to ok. 8,50 euro (37,80 zł), kilogram ziemniaków to ok. 2 euro (8,80zł), kilogram borówek to koszt ok 12 euro (53, 30 zł), kilogram młodej kapusty to ok. 2 euro (8,80 zł), kilogram pomidorów to ok. 5 euro (22, 30 zł), a kilogram ogórków gruntowych to ok 2,50 euro (11,10 zł), kilogram cebuli to koszt ok. 1,50 euro (6,60 zł) pęczek kopru to ok. 0,70 euro (3,10zł), a kalafior to ok. 4,50 euro (20 zł), kilogram schabu to ok 4 euro (17,80 zł) kilogram wątróbki wieprzowej ok 3 euro (13,30 zł), za kilogram kości wędzonych trzeba zapłacić ok. 2 euro (8,80 zł). Koszt małego bukietu świeżych kwiatów, bardzo popularnych u Łotyszy to koszt od 10 do 50 zł. Za wełniane skarpety powyżej kostki na targu trzeba zapłacić od 35 do 70 zł, na hali tradycyjna łotewska czekolada kosztuje od 4 do 18 zł, a za dużą porcję tradycyjnych pierogów trzeba zapłacić ok. 20 zł, a za 250 gram tradycyjnego sera z kminkiem w hali targowej to koszt ok. 25-45 zł

Ceny produktów na największym targu Europy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.