Porównaliśmy ceny na jarmarku świątecznym w Rzeszowie i Wiedniu. Wynik jest zaskakujący!

Świąteczne miasteczko w Rzeszowie zostało oficjalnie otwarte 3 grudnia. W Wiedniu jarmarków bożonarodzeniowych w całym mieście jest kilkanaście, niektóre czynne już od połowy listopada, jednak największym i najpopularniejszym jest ten przy wiedeńskim Ratuszu. W to magiczne miejsce z setkami tysięcy światełek, karuzel i ogromnym lodowiskiem przyjeżdża najwięcej Polaków.

Ceny szokują rodaków, gdyż euro obecnie kosztuje 4,68 ( kurs z 19.12.2022- przyp. autora). Dodajmy, że w 2022 roku Polacy średnio zarabiali 6687,92 zł brutto, zaś przeciętna pensja w Austrii w 2022 roku to 2922 euro, czyli ok. 13 674 zł.

Jarmark świąteczny w Wiedniu i Rzeszowie. Porównanie cen

Największą popularnością na jarmarkach cieszy się grzane wino. W rzeszowskim świątecznym miasteczku kosztuje od 15 do 18 zł, grzaniec bez alkoholu 15 zł, we Wiedniu od 3 do 5 euro (14 – 23,40 zł), tak samo za podobny napój bez alkoholu. Likier z miodu ze świeczką miodową w stolicy Austrii to koszt od 8 do 13 euro zależy od wielkości butelki, z kolei kieliszek wina to koszt 4 - 5 euro, a wino butelkowe w Rzeszowie na jarmarku to koszt 50-60 zł.

Herbata w Rzeszowie kosztuje 10 zł, zaś w Wiedniu od 2 do 3 euro (9,36 zł – 14,04 zł). Piwo grzane zarówno alkoholem jak i bez w Rzeszowie to koszt 15 zł, w Wiedniu sprzedaje się zarówno bezalkoholowe i za alkoholem, jednak zimne za kwotę 4 euro (18,72 zł).

Placki ziemniaczane w Austrii to koszt 6,90 euro (ok. pół kg), ceny świątecznych langoszy w Rzeszowie wahają się od 18 do 25 zł, zaś w Wiedniu od 5 do 7 euro (23.40-32,76 zł), za 100 gram boczku w Austrii zapłacimy 3,90 euro, w Polsce za kaszankę 15 zł.

Gorąca czekolada w rzeszowskim świątecznym miasteczku to koszt 15- 20 zł z zaś w u naszych dalszych sąsiadów to koszt od 4 do 5 euro (18,72 -23,40 zł). oryginalna austriacka potrawa z mięsem to koszt 5,50 euro za porcję, w Rzeszowie za podobna porcje bigosu zapłacimy 20 zł, podobna cena jest za pierogi, zaś prozaiki z dodatkami to 18 zł.

Co i za ile można kupić na jarmarku bożonarodzeniowym w Wiedniu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.