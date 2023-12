Chleb w kształcie ryby, który wypiekają najsłynniejsi rzeszowscy cukiernicy z Miodowej, gdzie znajduje się Cukiernia Julian Orłowski & Kazimierz Rak, jest nie tylko niezwykle smaczny, ale i swoją formą zaskoczy naszych wigilijnych gości. Każdy rybi bochenek jest dopieszczony i osobno dokładane są wszystkie elementy ryby. Gdy ryba jest już gotowa trafia do pieca, by potem wprost ze sklepowej półki wpłynąć na świąteczny stół. To jedyny raz w roku, kiedy rzeszowscy cukiernicy wypiekają taki niezwykły chleb, zatem to jedyna okazja kiedy możemy sobie pozwolić na taki frykas na naszym stole.

Rybie chleby można kupić zarówno dzień przed Wigilią, jak i 24 grudnia. Na pewno nie strącą swojej świeżości i cały czas będą smakować tak samo. Ta znana rzeszowska cukiernia wszytko opiera na rzemieślniczej pracy rąk i tradycyjnych metodach wykonania. Wszystko jest tworzone z największym kunsztem i dbałością o smak i estetykę. Cukierni w żadnym wypadku nie można odmówić tytułu manufaktury produktu. Tworzą rękodzieło, które jest nie tylko przepyszne, ale i wygląda fantastycznie. Czasem, aż żal ugryźć.