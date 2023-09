i Autor: pixabay

To była surowa kara

Dostał 5 tysięcy złotych mandatu i 40 punktów! Zobacz, co zrobił

Wysokie mandaty za wykroczenia drogowe sprawiają, że za chwile zapomnienia za kierownicą trzeba niekiedy bardzo słono zapłacić. Ten młody kierowca z Podkarpacia dostał aż 5 tysięcy złotych mandatu, a do tego 40 punktów karnych! Co takiego zrobił? Zobacz, co piszą o tym podkarpaccy policjanci. To jedna z 13 osób, które podczas minionego weekendu straciły w regionie prawko za prędkość.